Болельщикам пришлось ломать ограждения, чтобы уехать домой после матча Россия - Саудовская Аравия

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Болельщикам пришлось ломать ограждения, чтобы уехать домой после матча Россия - Саудовская Аравия

После завершения матча Чемпионата Мира-2018 Россия - Саудовская Аравия на маршруте от стадиона "Лужники" до одноименной станции метро МЦК образовалась огромное скопление болельщиков, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, фанатам пришлось ломать ограждения, чтобы выбраться из давки.

"Крушим и ломаем. Домой возвращаемся только так", - написала одна из болельщиц.

Видео: как фанаты выбирались из давки.

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