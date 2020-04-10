Болельщикам "Спартака" предложили выбрать, с кем из игроков они хотели бы провести домашний карантин

Теги спартак москва

Болельщикам "Спартака" предложили выбрать, с кем из игроков они хотели бы провести домашний карантин

Московский "Спартак" новой публикацией в твиттере озадачил своих фанатов.

Все 23 игрока основы "красно-белых" разделены на пять условных домов и болельщикам предлагается выбрать, с кем они бы остались на карантин на целый месяц.

Ожидается, что пауза в РПЛ продлится до 31 мая.

По итогам 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

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