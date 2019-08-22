Болельщикам "Зенита" выделят 4 236 билетов на игру против "Спартака"

Матч 8-го тура РПЛ против "Спартака" смогут посетить 4236 фанатов "Зенита".

Именно столько билетов на игру было выделено гостям. Стоимость одного билета составляет 1500 рублей.

Отметим, что продажа билетов стартует 22 августа, но до 24 числа их смогут купить только владельцы абонементов. Свободная продажа начнется с 25 августа.

Поединок между "Спартаком" и "Ростовом" пройдет на "Открытие Арене" 1 сентября в 19:00 (мск).

Читайте также: "Рубин" продал картонного Сутормина почти вдвое дороже, чем настоящего. | http://soccernews.ru