Болельщикам "Зенита" выделят 4 236 билетов на игру против "Спартака"

Теги спартак москвазенит санкт-петербург

Болельщикам "Зенита" выделят 4 236 билетов на игру против "Спартака"

Матч 8-го тура РПЛ против "Спартака" смогут посетить 4236 фанатов "Зенита".

Именно столько билетов на игру было выделено гостям. Стоимость одного билета составляет 1500 рублей.

Отметим, что продажа билетов стартует 22 августа, но до 24 числа их смогут купить только владельцы абонементов. Свободная продажа начнется с 25 августа.

Поединок между "Спартаком" и "Ростовом" пройдет на "Открытие Арене" 1 сентября в 19:00 (мск).

Читайте также: "Рубин" продал картонного Сутормина почти вдвое дороже, чем настоящего. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" уступил "Браге" в первом матче квалификации Лиги Европы

"Спартак" уступил "Браге" в первом матче квалификации Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
5 Ростов Ростов 6 11
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 10
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Урал Урал 6 7
10 Уфа Уфа 6 7
11 Ахмат Ахмат 6 7
12 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
13 Динамо Москва Динамо Москва 6 5
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Сочи Сочи 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов