Болельщики "Ахмата" выбрали лучшего игрока сезона

Теги ахмат

Болельщики "Ахмата" выбрали лучшего игрока сезона

Болельщики "Ахмата" выбрали лучшего игрока команды по итогам сезона 2017/18.

Так, 50 процентов фанатов грозненского клуба проголосовали за вратаря Евгения Городова.

32-летний страж ворот в прошлом сезоне сыграл за "Ахмат" 21 матч и пропустил 21 гол. 

Не пропустите: Головин признан лучшим игроком ЦСКА в прошлом сезоне. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов