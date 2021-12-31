Болельщики "Ахмата" выбрали лучший гол 2021 года

Определился автор лучшего гола грозненского "Ахмата" в уходящем 2021-м году.

Болельщики выбрали забитый мяч полузащитника Даниила Уткина, который поразил ворота "Рубина" прямым ударом со штрафного. За него проголосовали 47 процентов опрошенных.

Второе место занял гол Артёма Поляруса "Локомотиву" (28%), третье - гол Виталия Лысцова "Ростову" (17%).

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