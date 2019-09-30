Болельщики "Андерлехта" требуют отставки Компани
Фанаты "Андерлехта" недовольны работой главного тренера команды Венсана Компани и потребовали его отставки, сообщает The Sun.
По сведениям издания, болельщики собрались у выхода со стадиона после матча 9-го тура чемпионата Бельгии с "Бевереном" (0:0) и выразили недовольство работой Компани, который является играющим тренером. Фанаты потребовали, чтобы Компани оставил тренерскую должность и сосредоточился на игроцкой части карьеры.
Прославленный клуб одержал всего одну победу в нынешнем сезоне и занимает лишь 13-е место в турнирной таблице. Стоит отметить, что "Андерлехт" является самым титулованным клубом Бельгии, который становился чемпионом 34 раза.
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