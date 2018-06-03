Болельщики "Анжи" выбрали лучшего игрока сезона

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Болельщики "Анжи" выбрали лучшего игрока сезона

Защитник "Анжи" Владимир Полуяхтов признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2017/18.

28-летний футболист стал победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков махачкалинского клуба в соцсетях, опередив Олега Данченко и Арсена Хубулова.

В минувшем сезоне Полуяхтов сыграл за "Анжи" 29 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

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