Болельщики "Арсенала" поют песни о Мхитаряне в Азербайджане

Сегодня, 29 мая, в Баку состоится финальный матч Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом". Фанаты "канониров" поют песни в поддержку хавбека Генриха Мхитаряна, который пропустит матч из-за конфликта Армении и Азербайджана по вопросу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Arsenal fans have a fantastic chant for Henrikh Mkhitaryan on the streets of Baku ⬆#UELFinal #COYG pic.twitter.com/f5Gc9mrvj3 — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) 29 мая 2019 г.

"Арсенал" любит тебя больше, чем тебе кажется. Это для тебя, Мхитарян", - поют болельщики.

Ранее сообщалось, что полиция Баку останавливает фанатов "Арсенала" в футболках с фамилией Мхитаряна.

Матч начнется в 22:00 (мск).

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