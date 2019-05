Болельщики "Арсенала" поют песни о Мхитаряне в Азербайджане

Сегодня, 29 мая, в Баку состоится финальный матч Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом". Фанаты "канониров" поют песни в поддержку хавбека Генриха Мхитаряна, который пропустит матч из-за конфликта Армении и Азербайджана по вопросу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Arsenal fans have a fantastic chant for Henrikh Mkhitaryan on the streets of Baku ⬆#UELFinal #COYG pic.twitter.com/f5Gc9mrvj3