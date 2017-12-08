Болельщики "Арсенала" установили антирекорд посещаемости на матче с БАТЭ

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" дома разгромил БАТЭ со счетом 6:0.

По официальным данным этот поединок посетили 54 648 зрителей. Впрочем как выяснилось позднее, на матч пришли только 30 тысяч фанатов, что является антирекордом для лондонского стадиона "Эмирейтс".

Таким образом "Арсенал" завысил данные о посещаемости этого матча почти на 25 000 зрителей.

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