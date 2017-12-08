Болельщики "Арсенала" установили антирекорд посещаемости на матче с БАТЭ
В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" дома разгромил БАТЭ со счетом 6:0.
По официальным данным этот поединок посетили 54 648 зрителей. Впрочем как выяснилось позднее, на матч пришли только 30 тысяч фанатов, что является антирекордом для лондонского стадиона "Эмирейтс".
Таким образом "Арсенал" завысил данные о посещаемости этого матча почти на 25 000 зрителей.
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|6
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|6
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|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
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|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
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|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
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|8
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|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
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|Группа J
|М
|О
|1
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|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
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|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
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|7
|4
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|Реал Сосьедад
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