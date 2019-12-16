Болельщики "Арсенала" в Китае сжигают футболки Озила

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Болельщики "Арсенала" в Китае сжигают футболки Озила

Фанаты "Арсенала", которые живут в Китае, продолжают протестовать против полузащитника "канониров" Месута Озила.

Напомним, немец обвинил официальный Пекин в гонениях уйгуров, проживающих в Поднебесной.

По мнению футболиста, Китай пытается отделить уйгуров от религии (этот народ по вероисповеданию мусульмане-сунниты), и эта проблема замалчивается на самом высоком уровне.

По информации The Guardian, китайские болельщики начали сжигать футболки Озила после обвинений. Многие фанаты клуба поддержали эту идею и сказали, что тоже поступят также.

Отметим, что вчерашний матч АПЛ "канониров" с "Сити" не показали в Китае из-за футболиста.

А еще: Озил выступил с критикой в адрес Китая| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это бревно даже китайцев разозлило

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