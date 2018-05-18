Болельщики "Арсенала" выбрали лучшего игрока сезона

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2017/18.

27-летний валлиец стал победителем голосования болельщиков, опередив Начо Монреаля и Месута Озила.

В завершающемся сезоне Рэмзи сыграл за "Арсенал" 32 матча, забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.

Не пропустите: Артета получил разрешение вести переговоры с "Арсеналом". | http://soccernews.ru