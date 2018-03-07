Болельщики "Арсенала" выступили за отставку Венгера

Фанатская группировка "Арсенала" The Arsenal Supporters Trust участвовала в голосовании перед собранием акционеров клуба.

Как сообщает ESPN, 88% процентов фанатов поддерживают отставку Арсена Венгера. 7% высказались в поддержку французского специалиста.

Напомним, что соглашение Венгера с "Арсеналом" действует до лета 2019 года.

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