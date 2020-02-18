Болельщики "Атлетико" эффектно встретили команду у стадиона перед матчем ЛЧ

Сегодня, 18 февраля, в Мадриде проходит матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Ливерпуль" (1:0; первый тайм).

Перед этой встречей болельщики испанского клуба возле стадиона "Ванда Метрополитано" зажгли десятки файеров в ожидании автобуса команды.

#UCL ¡EL ATLÉTICO DE MADRID YA ESTÁ EN EL WANDA!



Así ha recibido la afición colchonera a su equipo en el Metropolitano antes del partido ante el Liverpool



vía @PedroFullanaSER pic.twitter.com/pCuk8sspvP — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 18, 2020

Ответная встреча команд состоится 11 марта в Ливерпуле.

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