Болельщики "Атлетико" освистали Гризманна

Болельщики мадридского "Атлетико" освистали форварда своей команды Антуана Гризманна во время вчерашнего матча 22-го тура Ла Лиги против "Валенсии".

Причиной недовольства фанатов "матрасников" стало то, что под занавес игры француз вместо развития перспективной атаки решил потянуть время.

Напомним, Гризманн уже начал поиски дома в Барселоне. | soccernews.ru