Болельщики "Атлетико" освистали Гризманна

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Болельщики "Атлетико" освистали ГризманнаБолельщики мадридского "Атлетико" освистали форварда своей команды Антуана Гризманна во время вчерашнего матча 22-го тура Ла Лиги против "Валенсии".

Причиной недовольства фанатов "матрасников" стало то, что под занавес игры француз вместо развития перспективной атаки решил потянуть время.

Напомним, Гризманн уже начал поиски дома в Барселоне. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
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20 Малага 21 13
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