Болельщики "Атлетико" провели акцию в поддержку Симеоне

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Болельщики "Атлетико" провели акцию в поддержку Симеоне

Болельщики мадридского "Атлетико" провели акцию в поддержку главного тренера команды Диего Симеоне, сообщает официальный твиттер клуба.

Фанаты "матрасников" повесили баннеры с изображением аргентинского специалиста возле тренировочного поля на клубной базе.

Напомним, что на прошлой неделе "Атлетико" потерпел два важных поражения - от "Ювентуса" в Лиге Чемпионов и от "Атлетика" в Примере.

48-летний Симеоне возглавляет столичную команду с декабря 2011 года и выиграл с "индейцами"  7 трофеев.

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