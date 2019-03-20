Болельщики "Атлетико" провели акцию в поддержку Симеоне
Болельщики мадридского "Атлетико" провели акцию в поддержку главного тренера команды Диего Симеоне, сообщает официальный твиттер клуба.
Фанаты "матрасников" повесили баннеры с изображением аргентинского специалиста возле тренировочного поля на клубной базе.
Напомним, что на прошлой неделе "Атлетико" потерпел два важных поражения - от "Ювентуса" в Лиге Чемпионов и от "Атлетика" в Примере.
48-летний Симеоне возглавляет столичную команду с декабря 2011 года и выиграл с "индейцами" 7 трофеев.
Не пропустите: Гризманн намерен летом покинуть "Атлетико". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 19 марта
-
Канчельскис: "Хороший результат для России в ближайших матчах - это три очка"
-
Алькасер эффективнее Мбаппе и Месси в этом сезоне
-
"Барселона" рассматривает вариант с продажей Коутиньо
-
Общественный наблюдатель перечислил блюда, которые Кокорин может заказать в СИЗО на день рождения
Лента новостей
-
Лукаку покинул расположение сборной Бельгии, он не сыграет с Россией и Кипром
-
Болельщики "Атлетико" провели акцию в поддержку Симеоне
-
ФИФА зарегистрировала жалобу "Нанта" на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы
-
Эвра принёс извинения за гомофобские высказывания в адрес футболистов ПСЖ
-
ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" интересуются вингером "Ювентуса"
-
Летом состоится товарищеский матч между легендами "Реала" и "Челси"
-
Влашич - о переходе в ЦСКА: "Это лучшее, что могло случиться со мной"
-
Моуринью планирует летом возобновить тренерскую карьеру
-
Гендиректор "Шахтёра" назвал игроков команды, которые не продаются
-
"Интер" огласил "Тоттенхэму" стоимость Перишича
-
Аршавин - о возвращении Жиркова в сборную: "Он - лучший российский левый защитник"
-
Лукаку во вторник снова не тренировался
-
1
ПСЖ осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес футболистов команды
-
"Милан" хочет продлить контракт с Бонавентурой
-
Главные новости дня: 19 марта
-
Канчельскис: "Хороший результат для России в ближайших матчах - это три очка"
-
Роналду: "Я многого достиг с "Реалом"
-
"Ювентус" опережает три клуба в борьбе за Дзаньоло
-
1
Стракоша вылетел из заявки сборной Албании из-за опоздания на самолет
-
Коноплянка: "Мне не хватает Ракицкого в сборной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22