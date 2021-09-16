Болельщики "Атлетико" свистом встретили Гризманна в первом для него домашнем матче
Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен
Фанаты мадридского "Атлетико" свистом встретили французского форварда Антуана Гризманна в игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту".
Футболист вышел на замену на 56-й минуте игры, этом матч для него первым домашним после возвращения из "Барселоны" в конце прошедшего трансферного окна.
Свист в адрес француза был как до его появления на поле, так и после.
Напомним, что "Атлетико" сыграл с "Порту" 0:0, а Гризманн заработал красную карточку для соперника в конце встречи.
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