Болельщики "Атлетико" во второй раз испортили табличку с фамилией Гризманна

Фанаты мадридского "Атлетико" до сих пор не простили нападающему Антуану Гризманну уход в "Барселону".

Как сообщает Marca, болельщики "матрасников" во второй раз испортили табличку с фамилией француза, которая расположена недалеко от стадиона "Ванда Метрополитано".

Памятную плиту забросали скорлупой и пивными банками. Впервые аналогичный инцидент произошёл около месяца назад.

Напомним, что "Барса" выкупила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро. По слухам, футболист договорился с "блауграной" ещё в марте этого года.

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