Болельщики "Атлетико" выступили против трансфера Мораты

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Болельщики "Атлетико" выступили против трансфера Мораты

Во время матча 21-го тура испанской Примеры между "Атлетико" и "Хетафе" болельщики "матрасников" высказали своё отношение к трансферу форварда "Челси" Альваро Мораты.

Как сообщает Marca, фанаты скандировали кричалки против перехода 26-летнего футболиста. По их мнению, клубу лучше отказаться от услуг воспитанника "Реала" и сделать ставку на собственную молодёжь.

Ранее стало известно, что "Атлетико" согласовал полуторагодичную аренду Мораты за 7,5 миллионов евро с опцией выкупа за 40-45 миллионов.

Не пропустите: Стало известно, почему затягивается переход Мораты в "Атлетико". | http://soccernews.ru

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