Болельщики "Аякса" собрали деньги на статую Йохана Кройффа
Болельщики "Аякса" собрали деньги на статую легенды клуба Йохана Кройффа.
Фанаты за три месяца нашли 75 тысяч евро. Именно такая сумма была необходима для выполнения и установки памятника, который в течение двух лет появится в Амстердаме.
Кройфф является воспитанником "Аякса", за основную команду выступал с 1964 по 1973 и с 1981 по 1983 год. Кроме того, с 1986 по 1988 год он возглавлял "аяксидов" в качестве тренера.
Легендарный голландец умер в марте 2016 года после тяжёлой борьбы с раком лёгких.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|18
|49
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|18
|29
|5
|АЗ
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|7
|ВВВ Венло
|18
|26
|8
|Хераклес
|18
|26
|9
|Виллем II
|18
|22
|10
|Херенвен
|18
|21
|11
|Фортунна Ситтард
|18
|20
|12
|АДО Ден Хааг
|18
|20
|13
|Гронинген
|18
|18
|14
|Зволле
|18
|18
|15
|Эммен
|18
|18
|16
|Эксельсиор
|18
|16
|17
|НАК Бреда
|18
|15
|18
|Де Графсхап
|18
|15