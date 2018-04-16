Болельщики "Аякса" требуют отставки ван дер Сара
Болельщики "Аякса" требуют отставки генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара, сообщает голландская пресса.
Фанаты обвиняют легендарного вратаря в неудачах команды в текущем сезоне, а именно проигранном чемпионстве и раннем вылете из еврокубков.
Напомним, что ван дер Сар занимает пост гендиректора "Аякса" с 2016 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|31
|80
|2
|Аякс
|31
|70
|3
|АЗ
|31
|65
|4
|Фейеноорд
|31
|57
|5
|Утрехт
|31
|49
|6
|Витесс
|31
|45
|7
|Зволле
|31
|44
|8
|Херенвен
|31
|43
|9
|АДО Ден Хааг
|31
|43
|10
|Эксельсиор
|31
|39
|11
|Хераклес
|31
|37
|12
|ВВВ Венло
|31
|34
|13
|Гронинген
|31
|33
|14
|Виллем II
|31
|33
|15
|НАК Бреда
|31
|30
|16
|Рода ЮК
|31
|26
|17
|Спарта Роттердам
|31
|24
|18
|Твенте
|31
|20