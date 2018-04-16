Болельщики "Аякса" требуют отставки ван дер Сара

Болельщики "Аякса" требуют отставки генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара, сообщает голландская пресса.

Фанаты обвиняют легендарного вратаря в неудачах команды в текущем сезоне, а именно проигранном чемпионстве и раннем вылете из еврокубков.

Напомним, что ван дер Сар занимает пост гендиректора "Аякса" с 2016 года.

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