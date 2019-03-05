Болельщики "Аякса" "захватили" центр Мадрида

"Аякс" будет иметь мощную поддержку в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом".

Как сообщает испанская пресса, фанаты голландского клуба заполонили центр Мадрида в ожидании матча.

Ajax fans have well and truly taken over Madrid ahead of their game tonight. pic.twitter.com/A2E2x925jY — Football Away Days (@FBAwayDays) 5 марта 2019 г.

Напомним, что в первой игре "Реал" переиграл соперника со счетом 2:1.

Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

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