Болельщики "Аякса" "захватили" центр Мадрида

"Аякс" будет иметь мощную поддержку в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом".

Как сообщает испанская пресса, фанаты голландского клуба заполонили центр Мадрида в ожидании матча.

Ajax fans have well and truly taken over Madrid ahead of their game tonight. pic.twitter.com/A2E2x925jY