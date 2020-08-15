Болельщики "Барселоны" оскорбляли футболистов после разгрома от "Баварии"

Фанаты "Барселоны" остались крайне недовольны результатом четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Баварии" (2:8).

Несмотря на то, что игра в Лиссабоне проходила без зрителей, болельщики нашли способ высказать своё отношение к футболистам "сине-гранатовых".

Группа поклонников каталонской команды отправилась к отелю, куда приехали игроки, и скандировала в их адрес: "Негодяи!".

В Испанию делегация "Барсы" вернётся сегодня.

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