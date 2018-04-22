Болельщики "Барселоны" освистали гимн Испании на финале Кубка Короля

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Болельщики "Барселоны" освистали гимн Испании на финале Кубка Короля

Фанаты "Барселоны" освистали гимн Испании на финальном матче Кубка против "Севильи" (5:0), сообщает Marca.

Стоит отметить, что на игре присутствовал король Испании Филипп VI.

Видео: Фанаты свистят во время гимна.

Болельщики недовольны ситуацией вокруг Каталонии и требуют освободить политических заключенных.

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