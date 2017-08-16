Болельщики "Барселоны" требуют в соцсетях отставки Бартомеу

Теги жозеп мария бартомеубарселона

Болельщики "Барселоны" требуют в соцсетях отставки БартомеуФанаты каталонской руководства каталонской "Барселоны" остались недовольны работой руководства их клуба в текущее трансферное окно.

Ввиду продажи одного из лидеров команды Неймара во французский ПСЖ и непонятной покупки Паулиньо из китайского "Гуанчжоу Эвергранд" поклонники "сине-гранатовых" создали специальный хештэг в твиттере "#BartomeuDimiteYa", который означает: "Бартомеу, уходи уже". К настоящему времени данную петицию по отставке президента "Барсы" Жозепа Марии Бартомеу уже поддержало почти 300 тысяч человек.

Напомним, Рафинья намерен покинуть "Барселону". | soccernews.ru

комментарии
iojoij

И правильно разваливает СУКА нашу Барсу, подонок съеби уже горит пиздец

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Зенден

Я бы тоже поддержал. Прошлый год по трансферам завалили и в этом все в том же духе продолжается.

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