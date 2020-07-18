Болельщики "Барселоны" выбирают лучшего игрока сезона. Пока это не Месси
На сайте газеты Marca проходит голосование с целью определить лучшего игрока "Барселоны" в сезоне 2019/20 по версии болельщиков.
Пока в рейтинге лидирует вратарь Марк-Андре тер Штеген, а капитан команды Лионель Месси занимает только второе место, замыкает тройку хавбек Рикард Пуч.
В текущем сезоне 28-летний тер Штеген провёл за "Барсу" 44 матча и пропустил 41 гол.
В активе 33-летнего Месси за указанный период 28 забитых мячей и 25 ассистов в 41 игре.
Не пропустите: Месси поучаствовал более чем в половине голов "Барселоны" в этом сезоне. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
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|20
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|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14