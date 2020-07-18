Болельщики "Барселоны" выбирают лучшего игрока сезона. Пока это не Месси

Теги барселонамарк-андре тер штегенлионель месси

Болельщики "Барселоны" выбирают лучшего игрока сезона. Пока это не Месси

На сайте газеты Marca проходит голосование с целью определить лучшего игрока "Барселоны" в сезоне 2019/20 по версии болельщиков.

Пока в рейтинге лидирует вратарь Марк-Андре тер Штеген, а капитан команды Лионель Месси занимает только второе место, замыкает тройку хавбек Рикард Пуч.

В текущем сезоне 28-летний тер Штеген провёл за "Барсу" 44 матча и пропустил 41 гол.

В активе 33-летнего Месси за указанный период 28 забитых мячей и 25 ассистов в 41 игре.

Не пропустите: Месси поучаствовал более чем в половине голов "Барселоны" в этом сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Назван размер трансферного бюджета "Спартака" на лето

Назван размер трансферного бюджета "Спартака" на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов