Болельщики "Барселоны" выбирают лучшего игрока сезона. Пока это не Месси

На сайте газеты Marca проходит голосование с целью определить лучшего игрока "Барселоны" в сезоне 2019/20 по версии болельщиков.

Пока в рейтинге лидирует вратарь Марк-Андре тер Штеген, а капитан команды Лионель Месси занимает только второе место, замыкает тройку хавбек Рикард Пуч.

В текущем сезоне 28-летний тер Штеген провёл за "Барсу" 44 матча и пропустил 41 гол.

В активе 33-летнего Месси за указанный период 28 забитых мячей и 25 ассистов в 41 игре.

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