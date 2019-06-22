Болельщики "Барселоны" выступили против возвращения Неймара
Фанаты "Барселоны" не довольны тем, что в команду может вернуться нападающий Неймар.
Издание El Mundo Deportivo провело опрос среди болельщиков сине-гранатовых. Им был задан вопрос "Примите ли вы возвращение в "Барселону" Неймара?" 71,2 процента опрошенных ответили отрицательно.
Болельщики были очень недовольны поведением Неймара во время его перехода в ПСЖ. Кроме того, они обеспокоены, что в последнее время бразилец стал часто получать травмы. На данный момент он проходит восстановление после очередного повреждения и пропускает Кубок Америки.
Ранее сообщалось, что Неймар готов согласиться на условия, выдвинутые "Барселоной".
В минувшем сезоне футболист участвовал в 17 матчах В Лиге 1, отметившись 15 голами и 8 ассистами.
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Главные новости дня: 21 июня
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