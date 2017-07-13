Болельщики "Баварии" раскупили все футболки Хамеса

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Болельщики "Баварии" раскупили все футболки Хамеса

Фанаты мюнхенской "Баварии" в течение одного дня разобрали все футболки новичка команды Хамеса Родригеса, сообщает твиттер MiaSanMia.

По сведениям источника, следующая поставка маек с фамилией колумбийца ожидается только 16 июля. Стоимость футболки составляет 99,95 евро.

Напомним, что "Бавария" арендовала 26-летнего Хамеса у "Реала" на два года с правом выкупа.

Не пропустите: "Реал" продлил Хамеса перед его уходом в "Баварию". | http://soccernews.ru

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