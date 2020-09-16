Болельщики "Баварии" выбрали лучшего футболиста прошлого сезона

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Болельщики "Баварии" выбрали лучшего футболиста прошлого сезона

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим футболистом команды в минувшем сезоне по версии болельщиков клуба.

В ходе голосования поляк (51% голосов) обошел защитника Альфонсо Дэвиса (16%) и Томаса Мюллера (13%).

В минувшем сезоне Левандовски провел 47 матчей, забил 55 голов и отдал 10 ассистов.

Напомним, что по итогам сезона "Бавария" выиграла Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу Чемпионов.

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