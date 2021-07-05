Болельщики "Баварии" выбрали лучшего игрока команды в прошлом сезоне

Фото сайт "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2020/21.

Польский бомбардир стал победителем голосования среди болельщиков - его кандидатуру поддержали 76,8 процента опрошенных.

В топ-3 также попали форвард Томас Мюллер (10,3%) и полузащитник Йозуа Киммих (6,9%).

В прошлом сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 40 матчей, забил 48 голов и сделал 9 ассистов.

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