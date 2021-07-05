Болельщики "Баварии" выбрали лучшего игрока команды в прошлом сезоне
Фото сайт "Баварии"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2020/21.
Польский бомбардир стал победителем голосования среди болельщиков - его кандидатуру поддержали 76,8 процента опрошенных.
В топ-3 также попали форвард Томас Мюллер (10,3%) и полузащитник Йозуа Киммих (6,9%).
В прошлом сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 40 матчей, забил 48 голов и сделал 9 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20