Болельщики "Байера" посвятили Кисслингу шикарный баннер

Нападающий "Байера" Штефан Кисслинг объявил, что по окончании сезона завершает карьеру.

Перед заключительным матчем болельщики "Байера" подготовили для 34-летнего футболиста шикарный баннер.

Отметим, Кисслинг выступал за леверкузенцев с 2006 года, провёл 443 игры за клуб, забил 162 гола и сделал 75 ассистов.

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