Болельщики "Байера" посвятили Кисслингу шикарный баннер

Теги байер леверкузенштефан кисслинг

Болельщики "Байера" посвятили Кисслингу шикарный баннер

Нападающий "Байера" Штефан Кисслинг объявил, что по окончании сезона завершает карьеру.

Перед заключительным матчем болельщики "Байера" подготовили для 34-летнего футболиста шикарный баннер.

Отметим, Кисслинг выступал за леверкузенцев с 2006 года, провёл 443 игры за клуб, забил 162 гола и сделал 75 ассистов.

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