Болельщики "Челси" поддержали Лэмпарда (фото)

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Болельщики "Челси" поддержали Лэмпарда (фото)Фанаты "Челси" выразили поддержку главному тренеру Фрэнку Лэмпарду.

На трибуне стадиона "Стэмфорд Бридж" еще 15 января был вывешен баннер со словами: "Мы верим во Фрэнка. Тогда. Сейчас. Всегда".

Сообщается, что баннер – инициатива болельщиков "Челси" из движения We Are The Shed.

Сегодня "аристократы" проводят домашний матч в рамках 1/16 Кубка Англии с "Лутоном". Баннер – инициатива болельщиков «Челси» из движения We Are The Shed. 

Напомним, после неудовлетворительных  результатов в последних матчах, в СМИ стали появляться слухи о возможной отставке главного тренера.

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