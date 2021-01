Болельщики "Челси" поддержали Лэмпарда (фото)

Фанаты "Челси" выразили поддержку главному тренеру Фрэнку Лэмпарду.

На трибуне стадиона "Стэмфорд Бридж" еще 15 января был вывешен баннер со словами: "Мы верим во Фрэнка. Тогда. Сейчас. Всегда".