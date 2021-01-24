Болельщики "Челси" поддержали Лэмпарда (фото)
Фанаты "Челси" выразили поддержку главному тренеру Фрэнку Лэмпарду.
На трибуне стадиона "Стэмфорд Бридж" еще 15 января был вывешен баннер со словами: "Мы верим во Фрэнка. Тогда. Сейчас. Всегда".
"In Frank We Trust." That's the message from @WeAre_TheShed #CFC pic.twitter.com/rR17jBO3ZE— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) January 24, 2021
Сообщается, что баннер – инициатива болельщиков "Челси" из движения We Are The Shed.
Сегодня "аристократы" проводят домашний матч в рамках 1/16 Кубка Англии с "Лутоном". Баннер – инициатива болельщиков «Челси» из движения We Are The Shed.
Напомним, после неудовлетворительных результатов в последних матчах, в СМИ стали появляться слухи о возможной отставке главного тренера.
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