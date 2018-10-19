Болельщики "Челси" попросят Азара остаться в клубе

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Болельщики "Челси" попросят Азара остаться в клубе

Болельщики "Челси" намерены попросить ведущего вингера команды Эдена Азара остаться на "Стемфорд Бридж", сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, фанаты "синих" готовят специальный баннер, на котором будет написано: "Эден Азар, мы хотим, чтобы ты остался".

Ожидается, что баннер появится на трибунах во время матча девятого тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", который состоится завтра в 14:30 мск.

Ранее 27-летний бельгиец признавался, что хочет попробовать свои силы в "Реале", однако в одном из последних интервью не исключил, что будет выступать за "Челси" до конца карьеры. | http://soccernews.ru

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