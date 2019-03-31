Болельщики "Челси" скандировали оскорбительную кричалку в адрес Сарри

Теги челсикардифф ситимаурицио сарри

Болельщики "Челси" скандировали оскорбительную кричалку в адрес Сарри

Сегодня, 31 марта "Челси" обыграл "Кардифф" в матче 32-го тура АПЛ.

На протяжении всего матча болельщики лондонского клуба выкрикивали оскорбления в адрес главного тренера "Челси" Маурицио Сарри.

После того, как на 53-й минуте на поле вышел Эден Азар, фанаты скандировали "На... саррибол".

"Челси", имея в активе 60 баллов, занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ, "Кардифф" расположился на 18 месте.

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