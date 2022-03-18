Болельщики "Црвены Звезды" ярко поддержали Россию во время матча Лиги Европы
Фанаты "Црвены Звезды" провели акцию в ходе ответной игры 1/8 финала Лиги Европы против "Рейнджерс" (2:1).
Болельщики вывесили на трибуне баннеры с напоминанием, в каких странах армия США проводила военные операции.
Таким образом сербские фанаты поддержали Россию, которую осуждают на Западе из-за спецоперации по защите Донбасса.
Не пропустите: Россия не опустится ниже 10-го места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона. | http://soccernews.ru
главное
-
Спортивный арбитражный суд вынес решение по апелляции РФС
-
Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Россия не опустится ниже 10-го места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона
-
Главные новости дня: 17 марта
Лента новостей
-
"Ливерпуль" теряет Трента
-
"Реал" сразится с "Челси" и другие пары 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Спортивный арбитражный суд вынес решение по апелляции РФС
-
"Ювентус" изменил статус Дибалы в проекте клуба
-
Защитник "Химок" Дагерстол вернулся в бывший клуб
-
Даррен Бент назвал 7 футболистов, от которых нужно избавиться "Манчестер Юнайтед"
-
"Вест Хэм" стал автором уникального достижения в Лиге Европы
-
Консорциум Джона Терри хочет купить долю в "Челси"
-
Болельщики "Црвены Звезды" ярко поддержали Россию во время матча Лиги Европы
-
Неймар прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов
-
Сёмин назвал главное открытие сезона в РПЛ
-
Алвес - о Месси: "Все, кто уходят из "Барселоны", потом жалеют"
-
Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Два европейских топ-клуба поспорят за Рэшфорда
-
Сегодня состоится жеребьёвка 1/4 финала еврокубков: подробности
-
"Монако" назвал "Реалу" стоимость Тчуамени
-
"Утрехт" объявил о переходе форварда "Ростова"
-
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Конференций
-
У Лэмпарда подозрение на перелом руки. Он неудачно отпраздновал гол в ворота "Ньюкасла"
-
В еврокубках осталось два российских футболиста
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0