Болельщики "Црвены Звезды" ярко поддержали Россию во время матча Лиги Европы

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Болельщики "Црвены Звезды" ярко поддержали Россию во время матча Лиги Европы

Фото твиттер "Црвены Звезды"

Фанаты "Црвены Звезды" провели акцию в ходе ответной игры 1/8 финала Лиги Европы против "Рейнджерс" (2:1).

Болельщики вывесили на трибуне баннеры с напоминанием, в каких странах армия США проводила военные операции.

Таким образом сербские фанаты поддержали Россию, которую осуждают на Западе из-за спецоперации по защите Донбасса. 

Не пропустите: Россия не опустится ниже 10-го места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона. | http://soccernews.ru
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