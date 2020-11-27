Болельщики ЦСКА назвали Черчесова "усатой свиньей"

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Болельщики ЦСКА назвали Черчесова "усатой свиньей"

Наставник сборной России Станислав Черчесов подвергся оскорблениям со стороны фанатов московского ЦСКА.

Болельщики армейцев скандировали нелицеприятные кричалки в адрес тренера национальной команды во время матча Лиги Европы против "Фейеноорда" (0:0).

В частности, на трибунах "ВЭБ Арены" звучало: "Оле, ола, усатая свинья". По всей видимости, это отсылка к спартаковскому прошлому Черчесова.

Ранее тренер сборной публично раскритиковал нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

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