Болельщики ЦСКА назвали Черчесова "усатой свиньей"
Наставник сборной России Станислав Черчесов подвергся оскорблениям со стороны фанатов московского ЦСКА.
Болельщики армейцев скандировали нелицеприятные кричалки в адрес тренера национальной команды во время матча Лиги Европы против "Фейеноорда" (0:0).
В частности, на трибунах "ВЭБ Арены" звучало: "Оле, ола, усатая свинья". По всей видимости, это отсылка к спартаковскому прошлому Черчесова.
Ранее тренер сборной публично раскритиковал нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
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