Болельщики ЦСКА определили лучшего игрока сезона

Лучшим игроком ЦСКА по итогам прошлого сезона стал полузащитник Александр Головин, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист стал лучшим по мнению фанатов и получил специальный приз.

В минувшем сезоне 22-летний Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что в данный момент борьбу за хавбека ведут "Челси" и "Монако".

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