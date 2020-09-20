Болельщики ЦСКА поздравили Фернандеса, вывесив у отеля баннер про "Супер Марио"

Фаната ЦСКА интересным образом поздравили защитника Марио Фернандеса с днем рождения.



У отеля в Уфе болельщики повесили баннер с отсылкой к игре Super Mario Bros.

"Перед игрой болельщики красочно поздравили Марио с 30-летием, вывесив у нашей гостиницы большой баннер", - сообщает пресс-службы ЦСКА в твиттере.

Перед игрой болельщики красочно поздравили Марио с 30- летием, вывесив у нашей гостиницы большой баннер! #УфаЦСКА pic.twitter.com/pegLVFWdvW — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 20, 2020

На баннере нарисован герой игры - сантехник Марио.

Напомним, Фернандес играет в стане "армейцев" с 2012 года. За московский клуб он провел 279 матчей, отметившись 6 голами и 46 ассистами.

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