Болельщики ЦСКА признали Марио Фернандеса лучшим игроком месяца

Фанаты ЦСКА выбрали защитника Марио Фернандеса лучшим игроком месяца.



Футболист выступал во всех трех матчах в июле. В прошлом месяце красно-синие дважды одержали победу.



За футболиста проголосовало 29 процентов болельщиков. На втором месте расположились Никола Влашич и Звонимир Шарлия. У них по 14 %.



ЦСКА располагается на втором месте в РПЛ, набрав 9 баллов. В следующем туре московский клуб сыграет с "Сочи".

А еще: Назаров посвятил стих дерби между "Спартаком" и "Динамо" | http://soccernews.ru