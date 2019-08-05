Болельщики ЦСКА признали Марио Фернандеса лучшим игроком месяца

Теги цска москвамарио фернандес

Болельщики ЦСКА признали Марио Фернандеса лучшим игроком месяца

Фанаты ЦСКА выбрали защитника Марио Фернандеса лучшим игроком месяца.

Футболист выступал во всех трех матчах в июле. В прошлом месяце красно-синие дважды одержали победу.

За футболиста проголосовало 29 процентов болельщиков. На втором месте расположились Никола Влашич и Звонимир Шарлия. У них по 14 %.

ЦСКА располагается на втором месте в РПЛ, набрав 9 баллов. В следующем туре московский клуб сыграет с "Сочи".

А еще: Назаров посвятил стих дерби между "Спартаком" и "Динамо" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Родри не готов, Салах в ударе, а Гвардиола задал темп: разбираем главные итоги английского Суперкубка

Родри не готов, Салах в ударе, а Гвардиола задал темп: разбираем главные итоги английского Суперкубка

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 10
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4 9
3 Ростов Ростов 4 8
4 Краснодар Краснодар 4 7
5 Урал Урал 4 7
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 4 7
7 Локомотив Москва Локомотив Москва 4 7
8 Рубин Рубин 4 7
9 Динамо Москва Динамо Москва 4 5
10 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
11 Уфа Уфа 4 4
12 Тамбов Тамбов 4 3
13 Ахмат Ахмат 3 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 4 1
16 Оренбург Оренбург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов