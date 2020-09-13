Болельщики ЦСКА выбрали лучшего игрока августа

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев признан лучшим игроком команды в августе, сообщает официальный сайт клуба.

Кучаев занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 47 процентов голосов. Второе место занял хорватский полузащитник Никола Влашич (19%), третье – защитник Игорь Дивеев (16%).

В августе 22-летний Кучаев провел за ЦСКА шесть матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с "армейцами" действует до лета 2023 года.

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