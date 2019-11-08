Болельщики ЦСКА выбрали лучшего игрока команды в октябре

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды по итогам октября, сообщает официальный сайт московского клуба.

Акинфеев занял первое место по итогам голосования среди болельщиков и набрал 31 процент голосов. Вторым стал полузащитник Никола Влашич (22%), третье место у защитника Марио Фернандеса (8%).

В октябре голкипер провел пять матчей во всех турнирах и пропустил восемь голов.

33-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах, в которых пропустил 22 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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