Болельщики ЦСКА выступили за возвращение фанатов на трибуны
Представители фан-движения ЦСКА Дмитрий "Лысый" Бугров и Сергей "Маугли" Плынин в твиттере опубликовали ролик и пост о том, чтобы вернуть болельщиков на стадионы после возобновления РПЛ.
Ранее ряд клубов также выступил за возвращение зрителей на трибуны.
Известные представители армейского движа Дима Лысый и Серега Маугли выступили в своих соцсетях по вопросу возвращения болельщиков на трибуны.— Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) May 27, 2020
➡️Мнение Димы Лысого pic.twitter.com/ZoKWQ3kTwi
"Футбол без болел на трибунах, по мне, - это отсутствие главного действующего лица, отсутствие эмоций, чувств, движа, энергетики, которая передается футболерам. У футбола без нас нет сердца", - написал Плынин.
"Мы видим, что в последние недели ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизировалась. Об этом заявил и президент Российской Федерации, и мэр Москвы. Действительно, число новых инфицированных снижается, снижаются ограничительные меры. Будут проведены парад Победы и шествие «Бессмертного полка». Приятной новостью для всех поклонников футбола стала информация о возобновлении РПЛ. К сожалению, пока действует ограничение на проведение матчей со зрителями. Мы видим, что в других странах, где футбол проходит без поддержки трибун, игры лишены своей атмосферы. Сами футболисты и тренеры заявляют об отсутствии антуража. Мы, футбольные болельщики, обращаемся к органам исполнительной власти Российской Федерации, к РФС и к РПЛ с огромной просьбой рассмотреть возможность допуска - возможно, частичного - болельщиков на стадион с условием строгого соблюдения санитарных мер и мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан нашей страны", - сказал Бугров.
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