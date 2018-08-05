Болельщики ЦСКА вывесили громкий баннер в честь Игнашевича и Березуцких

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Болельщики ЦСКА вывесили громкий баннер в честь Игнашевича и Березуцких

В матче второго тура чемпионата России ЦСКА дома играет с "Ростовом" (0:1, второй тайм).

Фанаты армейского клуба вывесили баннер, посвященный завершившим карьеру защитникам Василию и Алексею Березуцкому, а также Сергея Игнашевича.

"Как мощный титан держит землю спиною, держали вы клуб обороной стальною", - гласит баннер.

Стоит отметить, что эти игроки на троих отыграли за ЦСКА более 1500 матчей.

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