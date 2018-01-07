Болельщики дали Харту бейсболку во время матча

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Болельщики дали Харту бейсболку во время матча

В матча 1/32 финала Кубка Англии "Вест Хэм" сыграл вничью с "Шрусбери" (0:0).

По ходу этого поединка вратарь "молотков" Джо Харт слишком страдал от слепящего солнца и был вынужден попросить у болельщиков бейсболку.

Возможно, именно благодаря этому голкиперу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Не пропустите: "Шрусбери" и "Вест Хэм" переиграют свой матч кубка Англии. | http://soccernews.ru

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