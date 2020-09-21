Болельщики "Динамо" потроллили команду за вылет из Лиги Европы

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Болельщики "Динамо" потроллили команду за вылет из Лиги Европы

Болельщики московского "Динамо" поиздевались над футболистами "бело-голубых" после вылета команды из Лиги Европы. Фанаты вывесили "благодарственный" баннер на матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (1:0).

"Спасибо за евросезон!" - говорится на баннере. 

Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы "Динамо" сенсационно проиграло тбилисскому "Локомотиву" со счетом 1:2. Таким образом, динамовцы завершили выступления в еврокубках.

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