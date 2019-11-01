Болельщики "Динамо" выбрали лучшего игрока октября

Теги динамо москвасебастьян шиманьски

Болельщики "Динамо" выбрали лучшего игрока октября

Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьски признан лучшим игроком команды по итогам октября.

Поляк стал победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков "бело-голубых". Его поддержала почти треть опрошенных (32%).

20-летний Шиманьски в октябре сыграл за "Динамо" 3 матча, результативными действиями не отличался.

Летом московский клуб купил хавбека у "Легии" за 5,5 миллионов евро.

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