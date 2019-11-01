Болельщики "Динамо" выбрали лучшего игрока октября

Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьски признан лучшим игроком команды по итогам октября.

Поляк стал победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков "бело-голубых". Его поддержала почти треть опрошенных (32%).

20-летний Шиманьски в октябре сыграл за "Динамо" 3 матча, результативными действиями не отличался.

Летом московский клуб купил хавбека у "Легии" за 5,5 миллионов евро.

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