Болельщики дортмундской "Боруссии" бойкотируют один из домашних матчей

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Болельщики дортмундской "Боруссии" бойкотируют один из домашних матчей

Болельщики дортмундской "Боруссии" планируют бойкотировать один из домашних матчей команды в знак протеста против календаря Бундеслиги.

Как сообщает ESPN, фанаты "шмелей" собираются проигнорировать игру 24-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга", которая запланирована на понедельник, 26 февраля.

Болельщики "Боруссии" недовольны тем, что матч состоится в будний день, что неудобно для них. По мнению фанатов, Бундеслига поставила коммерческие интересы выше предпочтений любителей футбола.

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