Болельщики "Эспаньола" оскорбляли Пике и его семью

Вчера во время каталонского дерби фанаты "Эспаньола" оскорбляли защитника "Барселоны" Жерара Пике и его семью.

Как сообщает Mundo Deportivo, болельщики "попугаев" скандировали: "Пике - козел, у Шакиры есть хвост, твой сын - от Вакасо, а ты голубой".

Пике сообщил об этом судье матча Карлосу дель Серро Гранде, однако мадридский арбитр не стал заносить это в протокол.

Скорее всего, Королевская испанская футбольная федерация проведет проверку. В 2016 году за похожую ситуацию "Эспаньол" оштрафовали на 24 тысячи евро.

Напомним, что поединок между "Эспаньолом" и "Барселоной" завершился вничью (2:2).

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