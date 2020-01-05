Болельщики "Эспаньола" оскорбляли Пике и его семью
Вчера во время каталонского дерби фанаты "Эспаньола" оскорбляли защитника "Барселоны" Жерара Пике и его семью.
Как сообщает Mundo Deportivo, болельщики "попугаев" скандировали: "Пике - козел, у Шакиры есть хвост, твой сын - от Вакасо, а ты голубой".
Пике сообщил об этом судье матча Карлосу дель Серро Гранде, однако мадридский арбитр не стал заносить это в протокол.
Скорее всего, Королевская испанская футбольная федерация проведет проверку. В 2016 году за похожую ситуацию "Эспаньол" оштрафовали на 24 тысячи евро.
Напомним, что поединок между "Эспаньолом" и "Барселоной" завершился вничью (2:2).
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