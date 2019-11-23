Болельщики "Факела" устроили драку с футболистами после матча ФНЛ
По окончании матча 25-го тура Футбольной национальной лиги между воронежским "Факелом" и "Нижним Новгородом" произошла массовая драка.
После матча болельщики воронежского клуба выскочили на поле и набросились на футболистов.
"Прекратите безобразие на поле!" - кричал диктор, пытаясь прекратить потасовку.
В этом матче "Факел" потерпел поражение со счетом 0:2. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 16 очков. Отставание "Факела" от спасительного 15-го места составляет девять очков.
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