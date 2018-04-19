Болельщики "Фенербахче" травмировали тренера "Бешикташа" во время матча
Ответный полуфинальный матч Кубка Турции между "Фенербахче" и "Бешикташем" был прерван при счете 0:0 во втором тайме.
На 58-й минуте встрече болельщики хозяев попали каким-то предметом в голову наставнику гостей Шенолу Гюнешу и ему пришлось наложить на рану швы. Тренер прямо со стадиона был госпитализирован.
Видео: Гюнешу чем-то попали в голову.
İşte Şenol Güneş'in ikinci kez yerde kaldığı anın görüntüleri pic.twitter.com/ixiJ0W2y2s— Fotomaç (@fotomac) 19 апреля 2018 г.
Фото: Гюшена увозят в больницу.
Маловероятно, что поединок будет сегодня возобновлен.
В первой встрече команды сыграли вничью - 2:2.
Не пропустите: Игрок "Валенсии" со злости разбил табло для замен. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Баски помогают "сливочным": "Реал Сосьедад" громит мадридский "Атлетико"
-
Гордые "львы": Роналду вырывает ничью в матче с "Атлетиком"
-
Голы Смоллинга и Лукаку принесли "Манчестер Юнайтед" победу в игре с "Борнмутом"
-
Без малейших вопросов: ЦСКА уверенно переигрывает "Амкар"
-
"Зенит" вырвал победу на последней минуте в матче с "Динамо"
Лента новостей
-
"Уфа" готова попрощаться с Семаком
-
Адилсон назвал лучшего российского футболиста в РФПЛ
-
В сеть попала новая форма "Реала" на следующий сезон
-
Конте прокомментировал победу над "Бернли"
-
Каррик ушел из сборной Англии из-за депрессии
-
Венгер прокомментировал возможное назначение Виейра в "Арсенал"
-
Клопп поделился планами на будущее
-
"Бетис" – "Лас-Пальмас" - 1:0 (обзор)
-
Турнир прогнозов: анонс 48 тура
-
"Малага" вылетела из Ла Лиги
-
Муса заявил о желании остаться в ЦСКА
-
"Бетис" одержал шестую победу подряд благодаря голу в компенсированное время
-
Тренер "Суонси" оценил шансы лучшего молодого игрока Евро-2016 поехать на ЧМ-2018
-
Орлов назвал Селихова ошибкой селекции "Спартака"
-
"Барселоне" осталось набрать три очка для чемпионства
-
Михайлович может возглавить "Зенит"
-
Конте уступает только одному тренеру по количеству побед в первых 100 матчах во главе "Челси"
-
"Бернли" – "Челси" – 1:2 (обзор)
-
"Аякс" одержал победу над "Венло" благодаря дублю Нереса
-
Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|29
|60
|2
|Бешикташ
|29
|59
|3
|Истанбул ББ
|29
|59
|4
|Фенербахче
|29
|57
|5
|Трабзонспор
|29
|46
|6
|Кайсериспор
|29
|44
|7
|Гёзтепе АС Измир
|29
|43
|8
|Сивасспор
|29
|41
|9
|Касимпаса
|29
|40
|10
|Малатия Беледийеспор
|29
|38
|11
|Антальяспор
|29
|35
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|29
|34
|13
|Бурсаспор
|29
|33
|14
|Аланьяспор
|29
|32
|15
|Генчлербирлиги
|29
|30
|16
|Коньяспор
|29
|29
|17
|Османлыспор
|29
|29
|18
|Карабюкспор
|29
|12