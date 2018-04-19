Болельщики "Фенербахче" травмировали тренера "Бешикташа" во время матча

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Болельщики "Фенербахче" травмировали тренера "Бешикташа" во время матча
Ответный полуфинальный матч Кубка Турции между "Фенербахче" и "Бешикташем" был прерван при счете 0:0 во втором тайме.

На 58-й минуте встрече болельщики хозяев попали каким-то предметом в голову наставнику гостей Шенолу Гюнешу и ему пришлось наложить на рану швы. Тренер прямо со стадиона был госпитализирован.

Видео: Гюнешу чем-то попали в голову.

Фото: Гюшена увозят в больницу.

Маловероятно, что поединок будет сегодня возобновлен.

В первой встрече команды сыграли вничью - 2:2.

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4 Фенербахче 29 57
5 Трабзонспор 29 46
6 Кайсериспор 29 44
7 Гёзтепе АС Измир 29 43
8 Сивасспор 29 41
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10 Малатия Беледийеспор 29 38
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12 Акхисар Беледийе ГС 29 34
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