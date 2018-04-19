Болельщики "Фенербахче" травмировали тренера "Бешикташа" во время матча



Ответный полуфинальный матч Кубка Турции между "Фенербахче" и "Бешикташем" был прерван при счете 0:0 во втором тайме.

На 58-й минуте встрече болельщики хозяев попали каким-то предметом в голову наставнику гостей Шенолу Гюнешу и ему пришлось наложить на рану швы. Тренер прямо со стадиона был госпитализирован.

Видео: Гюнешу чем-то попали в голову.

İşte Şenol Güneş'in ikinci kez yerde kaldığı anın görüntüleri pic.twitter.com/ixiJ0W2y2s — Fotomaç (@fotomac) 19 апреля 2018 г.

Фото: Гюшена увозят в больницу.

Маловероятно, что поединок будет сегодня возобновлен.

В первой встрече команды сыграли вничью - 2:2.

Не пропустите: Игрок "Валенсии" со злости разбил табло для замен. | http://soccernews.ru