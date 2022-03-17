Болельщики "Галатасарая" ранним утром устроили "шоу" под отелем "Барселоны"

Теги барселонагалатасарайлига европы уефа

Болельщики "Галатасарая" ранним утром устроили "шоу" под отелем "Барселоны"

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

Болельщики "Галатасарая" устроили "шоу" из фейерверков у отеля, в котором остановилась "Барселона" перед ответным матчем 1\8 финала Лиги Европы.

Как сообщает GOAL, около 03:45 по местному времени болельщики запустили фейерверк под окнами отеля в Стамбуле, где находились футболисты и представители каталонского клуба.

Напомним, что первый матч в противостоянии прошел на "Камп Ноу" и завершился ничьей со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет уже сегодня. Начало игры запланировано на 20:45 (мск).

Также не пропустите: С мая за Холанда придётся платить больше: подробности. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды

"Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов