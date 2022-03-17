Болельщики "Галатасарая" ранним утром устроили "шоу" под отелем "Барселоны"

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

Болельщики "Галатасарая" устроили "шоу" из фейерверков у отеля, в котором остановилась "Барселона" перед ответным матчем 1\8 финала Лиги Европы.

Как сообщает GOAL, около 03:45 по местному времени болельщики запустили фейерверк под окнами отеля в Стамбуле, где находились футболисты и представители каталонского клуба.

Напомним, что первый матч в противостоянии прошел на "Камп Ноу" и завершился ничьей со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет уже сегодня. Начало игры запланировано на 20:45 (мск).

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